В Европарламенте приняли Пакт о миграции и убежище: что изменится

Европейский парламент принял "Пакт о миграции и беженцах". Документ является основой реформы европейской миграционной политики в отношении беженцев и вступит в силу через два года после окончательного принятия, которое состоится в конце апреля.

Пакт ЕС о миграции предназначен для ускорения процесса получения убежища и возвращения нелегальных мигрантов в родные страны. Также он устанавливает систему "справедливого распределения беженцев" между государствами ЕС.

Документ разрабатывался с 2015 года. Как заявили в Европарламенте, "пакт объединяет обязательную солидарность между государствами-членами ЕС вместе с гибкостью". Согласно предложенным правилам, 27 стран ЕС должны будут либо принять тысячи мигрантов из других стран, либо вместо этого предоставить Союзу дополнительное финансирование или ресурсы для беженцев.

Система солидарности ориентирована, прежде всего, на финансовую помощь странам, куда прибывает большое количество изгнанников. Это Италия, Греция и Испания.

Реформа включает в себя обязательную "полную регистрацию" мигрантов, прибывающих на границы ЕС. Личные данные будут заноситься в общую базу данных Eurodac. Для тех, кто не имеет шансов на получение убежища, планируется задействовать "пограничную процедуру". Таких лиц будут содержать в центрах, пока их дела будут рассматриваться в ускоренном порядке, чтобы поскорее отправить назад тех, кому отказано.

Также ЕС увеличивает количество соглашений со странами происхождения и транзита беженцев, пытаясь снизить количество прибывших на свои границы.

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее время в странах ЕС статус временной защиты имеют 4,2 млн украинцев. При этом в ряде стран таких граждан нашей страны стало меньше. В частности, в Австрии их число уменьшилось на 1420 человек, а во Франции на 685 человек.

В 2023 году расходы украинцев в Польше значительно превысили расходы из бюджета этой страны на поддержку украинских беженцев. Оказалось, что наши соотечественники оставили у соседей на 474 млн евро больше, чем Варшава заплатила тем, кого приютила из-за войны.

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