Парламент Финляндии принял закон о выдворении нелегалов: как это касается России

В пятницу, 12 июля, парламент Финляндии принял закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией – так называемый закон о выдворении. Свои голоса за отдали 167 депутатов, 31 был против, а еще один отсутствовал.

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Сначала они обсуждали законопроект, а во время выступлений депутатов на балконе зала появились демонстранты, передает Yle. Они кричали "Голосуйте за свои ценности!", "Ни один человек не является незаконным!", но вскоре активистов вывели.

"Сначала парламентарии проголосовали за то, является ли закон о выдворении срочным, а затем уже по поводу утверждения самого закона", – сказано в сообщении.

Что изменит закон

Закон, за который проголосовали депутаты, позволит финским пограничным властям разворачивать людей на границе. Это значит, что Финляндия не будет пускать просителей убежища, которыми манипулирует Россия или другие иностранные государства, если существует серьезная угроза национальной безопасности государства.

Отмечается, что закон носит временный характер и будет действовать год.

Для того, чтобы он вступил в силу, потребуется совместное решение правительства и президента республики.

Премьер-министр Петтери Орпо заявил после голосования в парламенте, что закон о выдворении касается подготовки к гибридным угрозам со стороны России и послужит четким сигналом для страны-агрессора. Он также подчеркнул, что закон не противоречит конституции, поскольку является чрезвычайным.

"Никому не нужно беспокоиться о том, что в будущем и после этого голосования в Финляндии не будет верховенства закона", – сказал премьер.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен отметила, что закон не означает открытия восточной границы. По ее словам, правительство отслеживает ситуацию и будет принимать решения на основании полученной информации.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский парламент принял "Пакт о миграции и беженцах". Документ предназначен для ускорения процесса получения убежища и возвращения нелегальных мигрантов в родные страны. Также он устанавливает систему "справедливого распределения беженцев" между государствами ЕС.

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