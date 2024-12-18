'Нужна сильная позиция ради надежного мира': Зеленский примет участие в заседании Европейского совета в Брюсселе

Президент Владимир Зеленский в среду, 18 декабря, находится с визитом в Брюсселе. Там у главы государства запланированы важные встречи с европейскими партнерами, также он примет участие в заседании Европейского совета.

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Подробностями поездки Зеленский поделился в официальном Telegram-канале. "Сейчас – в Брюсселе. Впереди важные переговоры с нашими европейскими партнерами. Европе нужна сильная позиция ради надежного мира", – написал он.

Президент добавил, что каждый фундаментальный вопрос, касающийся Европы, в том числе и завершения войны РФ против Украины, "нуждается в скоординированной и эффективной работе" стран Европы.

Зеленский планирует встречи с лидерами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии.

Также он проведет переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Евросовета Антониу Кошта и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, представителями Великобритании и других стран.

Кроме того, глава украинского государства заявил, что примет участие в заседании Евросовета.

"Укрепляем Украину и всю нашу Европу. Благодарим всех, кто помогает", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский 18 декабря заявил, что мир очень слабо реагирует на ядерные угрозы Владимира Путина. По словам украинского лидера, за это необходимые ввести все санкционные шаги, чтобы не дать возможности диктатору даже думать об этом.

Зеленский также рассказал, что неоднократно просил у США о предоставлении лицензии на производство систем ПВО Patriot в Украине, однако положительного ответа не получил.

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