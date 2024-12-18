'Реакция очень слабая': Зеленский отметил, что только за угрозы ядерного оружия мир должен был ввести против Путина жесткие санкции

Мир очень слабо реагирует на угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие. Только за это против него можно было бы ввести санкции.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-общения с читателями французского издания Le Parisien. Он отметил: наша страна каждый день под российскими ударами, а весь мир Россия пугает ядерной войной.

"Что вы видите, как весь мир реагирует на его [Путина] устрашение ядерным оружием? Просто тихонько об этом говорит, и все... За то, что Путин пугает мир использованием ядерного оружия, против него нужно предпринять все санкционные шаги, чтобы не дать ему даже возможности думать об этом. И не только ему, он дает пример другим... Но мы не видим жесткой реакции", – обратил внимание Зеленский.

На неадекватность Путина указывает уже то, что он применяет против Украины конвенциональное оружие.

"Ибо какой адекватный человек сегодня будет использовать оружие против другого живого человека? Неужели недостаточно слов, диалога, разговоров, других инструментов?"– задался вопросом президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину тема ядерного оружия стала одним из главных элементов роспропаганды. По данным украинского проекта War of Words, с февраля 2022 года в российских СМИ зафиксировано более 5500 упоминаний о возможности применения ЯО.

– Глава МИ-6 Ричард Мур считает, что диверсии и ядерный шантаж являются основными средствами, с помощью которых Кремль надеется запугать Запад и заставить его отказаться от поддержки Украины.

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