'Нужна противоядие': в Чехии призвали разработать общую стратегию НАТО в отношении России

В Чехии выступили с предложением к НАТО разработать общий стратегический подход к России. Там заявили, что российский диктатор Владимир Путин поверил в свои имперские мечты и только сильный Североатлантический Альянс "может стать противоядием от этого хаоса".

Об этом на своем аккаунте в социальной сети Х написал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. С предложением он выступил на неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Праге 30 мая.

Министр сказал, что "кремлевский царь" Путин купился на свои собственные имперские мечты – иметь "лучшую армию в мире" и возможность делать все, что ему заблагорассудится, без каких-либо последствий.

Липавский напомнил, что осенью 2014 года двое его агентов ГРУ взорвали склад боеприпасов во Врбетице, в результате чего были убиты двое невинных чехов. А четыре года спустя те же агенты попытались убить Сергея Скрипаля и его дочь с помощью "Новичка" в Солсбери. Они выжили, но по несчастному стечению обстоятельств погибла представительница общественности Дон Стерджесс.

И все происходило на территории НАТО.

"И точно так же, как Кремль обращается со своими врагами за рубежом, он обращается со своим собственным народом. Просто подумайте обо всех подлых убийствах оппозиционных политиков или критиков режима. Российское руководство идет по стопам Советской Империи. Ведь не будем забывать, что Путин объявил распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой века", – сказал он.

Министр напомнил о постоянных гибридных атаках со стороны России, кибератаках, распространении пропаганды, шпионаже.

"Россия сеет семена хаоса по всему миру. Я предлагаю разработать заслуживающий доверия стратегический подход к России. Потому что только сильное НАТО может стать противоядием от этого хаоса", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Липавский сказал, что Чехия не возражает против ударов по территории РФ западным вооружением. Он подчеркнул, что Украина не должна воевать с одной рукой, завязанной за спиной, и должна иметь право противиться варварскому вторжению России даже на ее территории.

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