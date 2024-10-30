Новым лидером "Хезболлы" стал Наим Кассем: что о нем известно

Террористическая "Хезболла" выбрала новым генеральным секретарем Наима Кассема – заместителя главаря группировки с 1991 года. Он исполнял обязанности лидера "Хезболлы" с тех пор, как Израиль 27 сентября ликвидировал Хасана Насраллу в результате удара по Бейруту.

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Как передает The Times of Israel, Кассем долгое время был одним из ведущих представителей "Хезболлы", но многие в Ливане считают, что ему не хватает харизмы и авторитета Насраллы. После убийства последнего Кассем выступил с тремя телевизионными обращениями – в том числе 30 сентября, в котором он обильно потел, зачитывая подготовленные речи.

Отметим, что другой предполагаемый преемник Насраллы, Хашем Сафи ад-Дин, был убит в результате израильского авиаудара по Бейруту в начале этого месяца, прежде чем он был официально назначен генсеком.

По данным базирующегося в ОАЭ агентства Erem News, после ликвидации Насраллы и Сафи ад-Дина Кассем в начале октября бежал из Ливана на иранском самолете и в настоящее время якобы проживает в Тегеране.

Новый лидер террористов родился в 1953 году на юге Ливана. Он был шиитским священнослужителем и просветителем до конца 1970-х годов, после чего присоединился к террористической группе и партии "Амаль" во время ливанской гражданской войны. В 1982 году некоторые члены "Амаля" (среди которых и Кассем) вышли из партии и основали "Хезболлу".

"Хезболла" является как вооруженной группировкой, так и политической партией в ливанском парламенте, контролирующей большую часть районов с шиитским населением на юге страны.

Кассем участвовал в организации избирательных кампаний "Хезболлы" с тех пор, как группировка впервые приняла участие в парламентских выборах в 1992 году.

Реакция Израиля

В ответ на назначение Кассема официальный арабский аккаунт израильского правительства в X (Twitter) заявил:

"Его пребывание на этой должности может оказаться самым коротким в истории этой террористической организации, если он пойдет по стопам своих предшественников Хасана Насраллы и Хашема Сафи ад-Дина".

Представители правительства добавили, что у Ливана нет другого выхода, "кроме как ликвидировать эту организацию как военную силу".

Израильский министр обороны Йоав Галлант в X (Twitter) рядом с фотографией Кассема написал: "Временное назначение. Ненадолго".

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 октября заявил об "открытости" к переговорам о краткосрочном перемирии с террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа. Прекращение огня с обеих сторон на 48 часов предполагает двусторонний обмен заложниками.

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