Новым генсеком НАТО станет Марк Рютте: президент Румынии снял свою кандидатуру

Президент Румынии Клаус Иоганнис официально объявил о своем выходе с гонки за пост генсека НАТО. В связи с этим премьер-министр Нидерландов Марк Рютте получил поддержку членов НАТО, чтобы стать следующим главой военного Альянса.

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Этот вопрос обсуждался на заседании Высшего совета национальной обороны Румынии (CSAT). Президент Иоганнис попросил членов своего правительства высказать мнение по поводу кандидатуры Марка Рютте на должность Генерального секретаря НАТО, и они заявили о своей поддержке нидерландского премьер-министра.

"Во время заседания CSAT президент Румынии проинформировал, что в конце прошлой недели он объявил союзникам по НАТО, что снимает свою кандидатуру на должность генерального секретаря Организации", – говорится в заявлении президента, опубликованном 20 июня.

Таким образом, глава нидерландского правительства становится единственным кандидатом на пост генсека НАТО.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан больше не выступает против кандидатуры Марка Рютте, премьера Нидерландов, на должность следующего генсека НАТО. Все дело – в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно СМИ заявили, что НАТО приняло "оперативный план расширения поддержки Украины". Он предусматривает большую роль организации в снабжении оружием и обучении наших воинов. Решение стало возможным после снятия Орбаном своего вето.

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