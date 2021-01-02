Новый штамм COVID-19 более заразен, чем предыдущий, – исследование

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может быть более заразным, чем предыдущая версия вируса.

Об этом говорится в исследовании ученых из Имперского колледжа Лондона, передает ВВС. В частности, они выяснили, что индекс репродукции VUI-202012/01 (так назвали новый штамм SARS-CoV-2) может быть выше, чем индекс репродукции обычного штамма, на 0,4-0,7 единицы.

По словам специалистов, это означает, что есть вероятность того, что каждые 10 инфицированных новым штаммом COVID-19, заразят еще дополнительно от 4 до 7 человек. Такие показатели, как утверждают ученые, значительно изменяют ситуацию в худшую сторону.

Как отметил профессор Аксель Ганди, разница между типами вирусов "очень значительная".

"Есть огромная разница в том, насколько легко распространяется новый штамм. Это серьезное изменение вируса с начала эпидемии", – сказал он, добавив, что вирус охватил все возрастные группы.

По убеждению профессора Джима Нейсмита из Оксфордского университета, новые результаты указывают на то, что единственным способом остановить распространения нового штамма коронавируса является введение еще более строгих ограничений во всех странах.

"Данные Имперского колледжа Лондона – это пока лучший анализ, указывающий на то, что наши предварительные меры в борьбе с новым штаммом оказались неэффективными. Если мы не найдем новых решений, новый штамм не остановит ход. Будет больше больных, больше инфекций, госпитализаций и больше смертей", – подчеркнул ученый.

Напомним, впервые коронавирус-мутант обнаружили в Великобритании. Из-за этого страна оказалась в изоляции. Причиной озабоченности мирового сообщества стало заявление британских специалистов о том, что новый вид коронавируса может оказаться на 70% заразнее, чем его "предшественник".

Ухудшается ситуация еще и тем, что новый штамм уже распространился за пределы Великобритании: его обнаружили в ЮАР, Дании, Австралии, Нидерландах, Италии, США.

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