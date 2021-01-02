Новий штам коронавірусу, виявлений у Британії, може бути більш заразним, ніж попередня версія вірусу.

Про це зазначено в дослідженні вчених з Імперського коледжу Лондона, передає ВВС. Зокрема, вони з'ясували, що індекс репродукції VUI-202012/01 (так назвали новий штам SARS-CoV-2) може бути вищий, ніж індекс репродукції звичайного штаму, на 0,4-0,7 одиниці.

За словами спеціалістів, це означає, що є ймовірність того, що кожні 10 інфікованих новим штамом COVID-19 заразять ще додатково від 4 до 7 осіб. Такі показники, як стверджують учені, значно змінюють ситуацію у гірший бік.

Як зазначив професор Аксель Ганді, різниця між типами вірусів "дуже значна".

"Є величезна різниця в тому, наскільки легко поширюється новий штам. Це найсерйозніша зміна вірусу від початку епідемії", – сказав він, додавши, що вірус охопив усі вікові групи.

На переконання професора Джима Нейсміта з Оксфордського університету, нові результати вказують на те, що єдиним способом зупинити поширення нового штаму коронавірусу є введення ще більш суворих обмежень в усіх країнах.

"Дані Імперського коледжу Лондона – це наразі найкращий аналіз, який вказує на те, що наші попередні заходи у боротьбі з новим штамом виявились неефективними. Якщо ми не знайдемо нових рішень, новий штам не спинить ходу. Буде більше хворих, більше інфекцій, госпіталізацій і більше смертей", – наголосив учений.

Нагадаємо, вперше коронавірус-мутант виявили у Британії. Через це країна опинилася в ізоляції. Причиною занепокоєності світової спільноти стала заява британських фахівців про те, що новий різновид коронавірусу може виявитися на 70% заразнішим, ніж його "попередник".

Погіршується ситуація ще й тим, що новий штам уже поширився за межі Великобританії: його виявили в ПАР, Данії, Австралії, Нідерландах, Італії, США.

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