Новые власти Сирии призвали беженцев возвращаться на Родину: что обещают вместо этого

Сирийская оппозиция, которая захватила власть в стране, призвала беженцев возвращаться домой. Премьер-министр переходного правительства Мухаммед аль-Башир пообещал соблюдение прав всех религиозных групп.

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41-летний Аль-Башир является экс-главой повстанческой администрации (так называемого Правительства спасения) в провинции Идлиб. Военная группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" и ее союзники поручили ему управлять страной до марта 2025 года, передает Sky News.

Власть диктатора Башара Асада пала в ночь с 7 на 8 декабря 2024 года, когда он сбежал из Дамаска на фоне успешного 12-дневного наступления повстанцев.

Поскольку это погрузило страну в неизвестность, "ее новые правители попытались заверить членов религиозных меньшинств в том, что они не будут их репрессировать", указало агентство AFP.

Также новые власти обещают восстановить справедливость для жертв режима Асада. В то же время чиновники, причастные к пыткам задержанных, не будут помилованы, заявил ранее лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмед аль-Шараа, также известный как Абу Мохаммед аль-Джолани.

Тем временем некоторые страны Европы приостановили предоставление убежища беженцам из Сирии. К такому шагу прибегли Германия, Франция, Австрия, Греция, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды и Великобритания.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Абу Мухаммед аль-Джулани, руководивший наступлением повстанцев в Сирии, заявил, что у Запада нет причин бояться победы оппозиции. Он заверил, что его группа не стремится к дальнейшему развитию конфликта.

– До 1 марта следующего года Сирией будет руководить временное правительство. Что известно о действующем премьере страны Мухаммеде аль-Башире – читайте в материале по ссылке.

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