'Их страхи лишние': лидер сирийских повстанцев заявил, что Западу нечего их бояться

Лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS) Абу Мухаммед аль-Джулани, руководивший наступлением повстанцев в Сирии, заявил, что у Запада нет причин бояться победы оппозиции. Он отметил, что его группа не стремится к дальнейшему развитию конфликта.

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Об этом аль-Джулани сказал в комментарии Sky News во вторник, 10 декабря. "Их [западных стран] страхи лишние", – отметил джихадист.

Он заверил, что HTS вернет стабильность в Сирию, добавив, что местное население истощено годами войны.

"Сирия будет восстановлена. Страх был из-за присутствия режима. Страна движется к развитию и восстановлению. Она идет к стабильности. Люди истощены войной. Поэтому страна не готова к другой и не собирается ввязываться в еще одну войну", – сказал аль-Джулани.

Выступая в мечети Имама аль-Шафии в районе Меззех, он рассказал о том, что Сирия была доведена до опустошения из-за коррупции и алчности семьи Асадов.

Абу Мухаммед аль-Джулани высоко оценил усилия своих бойцов, которые, как он утверждает, взяли контроль над Сирией без внешней поддержки или вмешательства.

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее время в Сирии продолжается передача власти от действующего правительства к оппозиционным силам. В стране будет работать переходное правительство, которое сформирует близкий соратник Абу Мухаммед аль-Джулани Мухаммед Башир.

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