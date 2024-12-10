Ряд европейских стран приостановили рассмотрение дел о предоставлении убежища беженцам из Сирии

После того, как повстанцы свергли режим сирийского диктатора Башара Асада, некоторые страны Европы приостановили предоставление убежища беженцам из Сирии. Пока известно, что к такому шагу прибегли Германия, Франция, Австрия, Греция, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды и Великобритания.

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OBOZ.UA собрал информацию о позиции каждого из этих государств в отношении сирийских беженцев.

Германия, Австрия, Греция, Швеция, Норвегия, Дания и Великобритания

Как пишет Le Monde, эти страны 9 декабря объявили, что они заморозят все незавершенные запросы на предоставление убежища от сирийцев.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что многие сирийские беженцы "теперь наконец-то надеются вернуться на свою родину", но предупредила, что "ситуация в Сирии сейчас очень неясная". Как передает Der Spiegel, актуальная ситуация в Сирии пока не влияет на уже существующие решения по беженцам.

Германия приняла почти миллион сирийцев, причем основная часть прибыла в 2015-16 годах, когда у власти была бывший канцлер Ангела Меркель.

В Австрии, где проживает около 100 000 сирийцев, консервативный канцлер Карл Нехаммер поручил министерству внутренних дел приостановить все текущие заявления о предоставлении убежища людям из Сирии и пересмотреть все гранты на убежище.

Министр внутренних дел страны Герхард Карнер добавил, что он поручил министерству подготовить "упорядоченную программу репатриации и депортации в Сирию".

В Греции тоже хотят, чтобы сирийские беженцы вернулись в свои дома. Так, спикер греческого правительства Павлос Маринакис заявил, что падение режима Асада должно открыть для сирийских беженцев путь в полной безопасности обратно в свои дома. Это должно "ознаменовать конец потока беженцев из этой страны", сказал он

По данным министерства миграции, более 15 тысяч сирийцев имеют разрешение на работу в Греции.

Шведское миграционное агентство сообщило, что приостановит принятие решений по сирийским запросам на предоставление убежища и депортации. "Учитывая ситуацию, сейчас просто невозможно оценить основания для защиты", – заявили там.

Управление иммиграции Норвегии (UDI) сообщило, что решило приостановить заявки на предоставление убежища из Сирии "до дальнейшего уведомления".

Апелляционный совет Дании по делам беженцев заявил, что приостанавливает рассмотрение 69 дел по сирийским запросам о предоставлении убежища, ссылаясь на "очень неопределенную ситуацию".

В середине 2020 года Дания стала первой страной Европейского Союза, которая повторно рассмотрела сотни дел сирийских беженцев на том основании, что "текущая ситуация в Дамаске больше не является такой, чтобы оправдать вид на жительство или продление вида на жительство". Но страна не производила никаких принудительных депортаций в Сирию.

Министерство внутренних дел Великобритании сообщило в понедельник, что временно приостанавливает рассмотрение сирийских заявлений об убежище "Пока мы оцениваем текущую ситуацию", – говорится в заявлении министерства.

Франция

Франция также работает над возможной приостановкой запросов в убежище от сирийцев, сообщили в министерстве внутренних дел. Решение должно быть принято в ближайшее время.

В 2023 году Франция зарегистрировала более 4000 запросов на предоставление убежища от граждан Сирии, свидетельствуют данные органа по вопросам беженцев OFPRA, рассматривающего заявления.

Сейчас у Франции есть 450 заявок от сирийских искателей убежища.

Нидерланды

В Нидерландах позже объявили, что они также приостановили рассмотрение заявок на получение убежища от граждан Сирии. Соответствующий орган не будет принимать никаких решений по заявлениям сирийцев в течение следующих шести месяцев.

"При этом насильно обратно никого не отправляют. Но этого не происходит, поскольку наша страна не поддерживала дипломатические отношения с режимом Асада. Чтобы отправить кого-то обратно, необходимо провести консультацию со страной происхождения", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на события в Сирии. По его словам, в Альянсе будут следить, как лидеры повстанцев обеспечат мирный переход власти и защиту гражданского населения.

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