Новую должность сына Лукашенко отказались признать в МОК

Международный олимпийский комитет не признал старшего сына незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко – Виктора Лукашенко – новым главой белорусского Национального олимпийского комитета.

Кроме этого, членом исполкома НОК не признали Дмитрия Баскова – председателя Федерации хоккея Беларуси, бизнесмена и участника акций в поддержку Лукашенко. Об этом пишет TUT.BY.

"Международный олимпийский комитет подтвердил, что санкции против них остаются действительными. Так, они не смогут посещать Олимпийские игры и другие мероприятия МОК. Организация не будет вести с ними переговоры, поддерживая контакт исключительно с генеральным секретарем НОК Полиной Головиной", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в МОК остались крайне разочарованы рядом фактов. В частности тем, что кроме избрания 26 февраля Виктора Лукашенко и Дмитрия Баскова, в списке кандидатов находился и сам Александр Лукашенко. Хотя на момент выборов все трое были под санкциями комитета.

В последнем подтвердили, что ограничительные меры к Национальному олимпийскому комитету Беларуси остаются в силе. Это означает, что он не сможет получать финансовые выплаты, за исключением средств, предназначенных спортсменам.

Также в МОК добавили, что не собираются приглашать на Олимпиаду топ-чиновников Беларуси. Всем федерациям предписано обеспечить равное отношение к спортсменам, исключив любую дискриминацию по политическим взглядам.

Заметим: 26 февраля Александр Лукашенко сказал, что ни один его ребенок не станет главой государства после него. Это заявление прозвучало после того, как Виктор Лукашенко стал главой Национального олимпийского комитета Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Александр Лукашенко дал своему сыну Виктору Лукашенко воинское звание генерал-майора запаса.