Лукашенко заявил, что никто из его детей не будет президентом Беларуси

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что ни один его ребенок не станет главой государства после него.

Об этом он рассказал в пятницу, 26 февраля, после того, как его старший сын Виктор Лукашенко стал главой Национального олимпийского комитета Беларуси, передает "Белта". По его словам, никакого "транзита власти" не произойдет.

"Вот тут сейчас Лукашенко старшему, как минимум, передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня", – говорил Лукашенко.

Также он добавил, что после назначения сына президентом НОК, он будет уволен с госслужбы.

"Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не давлю на вас и не настаиваю. Это ваш выбор", – сказал нелегитимный президент.

Напомним, что Евросоюз ввел санкции против чиновников Беларуси, среди которых сын Лукашенко Виктор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС принял решение о продлении экономических санкций против белорусских чиновников до 28 февраля 2022 года.