Лукашенко дал сыну звание генерал-майора

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко дал своему старшему сыну Виктору Лукашенко воинское звание генерал-майора запаса.

Об этом в понедельник, 1 марта, сообщила пресс-служба Лукашенко. В указе также говорится о присвоении специальных званий другим военным.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта подписал указы о присвоении специального и воинских званий. Полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко присвоено очередное воинское звание генерал-майора. Виктору Лукашенко присвоено очередное воинское звание генерал-майора запаса", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что ни один его ребенок не станет главой государства после него.