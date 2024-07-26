Новое правительство Британии не будет оспаривать право МКС выдать ордер на арест Нетаньяху

Новое правительство Великобритании Кира Стармера отказалось от плана предшественников обжаловать право Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за возможных военных преступлений израильских войск в секторе Газа. Предыдущий британский премьер Риши Сунак планировал подвергнуть сомнению право МКС издавать приказ об аресте израильских граждан.

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Об этом сообщило Mirror. Отмечается, что позиция нового правительства Великобритании отличается от предшественников.

"Лейбористы отказались от плана Тори обжаловать международный ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху", - говорится в сообщении.

В пресс-службе премьера Кира Стармера заявили, что "это было предложение предыдущего правительства, которое не было подано до выборов и правительство не будет его выполнять в соответствии с нашей позицией, что это вопрос для суда".

Издание напомнило, что в мае Дэвид Лемми, нынешний министр иностранных дел Великобритании, сказал:

"Позиция лейбористов состоит в том, что решение главного прокурора МКС подать запрос на ордер на арест является независимым делом для суда и прокурора".

Заявление нового правительства Великобритании прозвучало в пятницу, 26 июля – именно к этой дате МКС дал Соединенному Королевству время, чтобы решить, будет ли британское правительство обжаловать ордер, как планировал это сделать экс-премьер Риши Сунак.

Как сообщал OBOZ.UA:

20 мая главный прокурор МКС в Гааге Карим Хан подал ходатайство об ордерах на арест Нетаньяху, Галанта, а также лидера ХАМАС Яхьи Синвара и двух других чиновников группировки. Он считает, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечества.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отреагировал на запрос прокурора МКС по поводу ордера на свой арест и арест израильского министра обороны Йоава Галанта. Он назвал "новым антисемитизмом" сравнение Израиля с ХАМАСом.

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