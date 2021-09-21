Новая дипломатия США, борьба с COVID-19 и защита слабых: главное из выступления Байдена на Генассамблее ООН

Во вторник, 21 сентября, Джо Байден впервые выступил в Генассамблее ООН как президент США. В своем послании Он заявил, что наступает десятилетие, которое определит будущее всего мира. Байден пообещал выполнение всех союзнических обязательств со стороны Соединенных Штатов.

Хозяин Белого дома во время выступления на Генассамблее ООН сказал, что военная сила должна стать крайним средством в арсенале США. Джо Байден заявил, что после вывода войск из Афганистана Соединенные Штаты открывают эру "безжалостной дипломатии" вместо "безжалостной войны" (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

По его словам, Америка намерена смотреть в будущее, а не "продолжать вести войны прошлого", поскольку на сегодня мир находится на переломном этапе истории.

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"Я здесь впервые за 20 лет на этой трибуне, когда США не ведут никакой войны. Обеспечить лучшее будущее можно уже сегодня", — сказал Байден.

Он отметил, что оружие не поможет в борьбе с пандемией, и подчеркнул важность научных разработок против коронавируса.

"США возьмут на себя ответственность по трем ключевым заданиям в борьбе с COVID-19 – спасти жизнь сейчас, вакцинировать мир и улучшить его", – сказал Байден.

В то же время президент США призвал готовиться к новой пандемии, которая неизбежно ждет мир.

Байден также подчеркнул важность климатических вопросов, отметив, что США вернулись в Парижскую хартию. Президент отметил, что "климатический кризис не имеет предела" и призвал мир объединиться в борьбе с изменением климата.

Президент США отметил, что Вашингтон в партнерстве с G7 намерен оказывать гуманитарную помощь миллионам людей на планете. Он пообещал, что США выделят 10 млрд долларов на искоренение голода и инвестирования в продовольственные системы.

Также Байден заявил, что США станут на защиту "слабых стран". Не упоминая какое-то конкретное государство, президент заявил, что США "встанут на защиту союзников и друзей и будут противодействовать сильным странам, которые доминируют над более слабыми".

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден планирует созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19. Он состоится в рамках съезда членов Организации Объединенных Наций.