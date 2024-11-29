Норвегия согласилась вместе с Польшей защищать главный хаб военной помощи для Украины

Норвегия присоединилась к защите стратегического транзитного узла на территории Польши, через который проходит значительная часть военной помощи Украине.

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Об этом сообщают Bloomberg и PAP. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что Норвегия будет помогать в защите этого важного объекта в рамках сотрудничества стран-членов НАТО. года усилить меры безопасности в регионе

Жешув, расположенный менее чем в 100 км от украинской границы, стал критически важным пунктом логистического обеспечения Украины. Его надежная защита является ключевой для сохранения стабильности поставок военной помощи.

Помимо усиления оборонного сотрудничества с Норвегией, Польша укрепляет партнерство со Швецией.

Документ предусматривает более тесное сотрудничество в сфере безопасности, поддержку Украины, а также развитие экономических связей.

"Безопасность Польши – это также безопасность Швеции", – подчеркнул Кристерссон, отмечая важность совместных усилий для укрепления стабильности в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия пригрозила возможным ударом по американской базе противовоздушной обороны, расположенной на севере Польши. В Кремле отметили, что этот объект уже включен в список приоритетных целей для российских военных.