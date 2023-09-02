Нобелевский фонд отозвал приглашение послов России, Беларуси и Ирана

Нобелевский фонд передумал и решил все же не приглашать на церемонию вручения своих премий послов России, Беларуси и Ирана. В организации заявили, что их намерения пригласить указанных дипломатов "вызвали бурную реакцию", в частности со стороны Швеции (мероприятия запланированы на 10 декабря в столице страны Стокгольме).

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Соответствующий пресс-релиз представители фонда опубликовали на официальном сайте 2 сентября. "Правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из обычной практики – то есть не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и прежде, все послы будут приглашены на церемонию в Осло", – сказано в тексте.

О желании видеть на церемонии в Стокгольме российских, беларуских и иранских дипломатов Фонд Нобеля огласил 31 августа. В 2022 году, в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину, россиян и беларусов на мероприятие не приглашали.

Организаторы объясняли, что хотели привлечь к церемонии даже тех, кто не разделяет ценностей Нобелевской премии.

"Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между людьми с разными взглядами сокращается. Чтобы противостоять этой тенденции, мы сейчас расширяем число наших приглашений, чтобы отметить и понять Нобелевскую премию и важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ", – говорил Видар Хельгесен, исполнительный директор Нобелевского фонда.

Такое решение вызвало острую критику, в том числе со стороны Министерства иностранных дел Украины. "Доказывать ценности гуманизма России и Беларуси – сизифов труд", – заявили украинские дипломаты. Кроме того, как отметили они, это бы усилило ощущение безнаказанности у Кремля.

Добавим: Фонд Нобеля – это частная организация в Стокгольме (Швеция), основанная 29 июня 1900 года для управления финансами и администрированием Нобелевских премий.

В Стокгольме вручают Нобелевские премии по физике, химии, физиологии и медицине, литературе, экономике. Премию мира вручают в Осло (Норвегия).

Как писал OBOZREVATEL:

– По мнению аналитиков CNN, стране-агрессору России хватит денег на финансирование войны против Украины еще в течение года. Затем президенту РФ Владимиру Путину придется сделать тяжелый выбор между сохранением уровня благополучия и захватническим вторжением.

– Экономист Олег Гетьман также считает, что в тех условиях, в которых РФ находится сейчас, экономике агрессора "хватит запаса крепости" где-то на год.

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