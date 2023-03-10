''Никто цацкаться не будет'': пропагандистка Симоньян пригрозила ударами по Грузии, где продолжаются протесты

Российская топ-пропагандистка Маргарита Симоньян открыто пригрозила Грузии ракетными ударами. Ее разозлили активные протесты грузин против пророссийского правительства и лозунги митингующих, требующих вернуть Сухуми из российской оккупации.

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Гневный пост пособница Кремля обнародовала 10 марта в Telegram. Z-фанатка заявила: протестующие в Тбилиси кричат: "Сухуми! Сухуми!" – и это якобы доказывает, что грузины хотят "открыть второй фронт".

"В случае повторения августа 2008-го (российско-грузинская война. – Ред.) с Грузией никто цацкаться не будет, и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси", – написала пропагандистка.

Она добавила, что сейчас России "не до сантиментов" (Симоньян забыла добавить, что такое сложное положение спровоцировано развязанным Москвой полномасштабным вторжением в Украину).

"Так что зря вот это все затеяли. Пожалели бы красивый город и темпераментных его жителей", – написала подстрекательница военных преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 марта в Грузии вспыхнули массовые протесты. Они были вызваны принятием в первом чтении законопроекта об "иноагентах", который списали с российского закона, используемого для репрессий оппозиционеров.

– Власти отдали приказ полиции разогнать протест силой. Вашингтон отреагировал, осудив применение слезоточивого газа против людей. Кроме того, США предупредили грузинские власти о возможных санкциях из-за закона об "иноагентах".

– Жители Грузии продолжили митинги, требуя отставки пророссийского правительства. В Тбилиси сожгли российский триколор и выразили солидарность с народом Украины, пели государственный украинский гимн. Грузинские патриоты выходили на площади не только с флагами Грузии и Евросоюза, но и с украинскими.

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