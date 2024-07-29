'Никто не стоит над законом': Байден предложил отменить иммунитет для экс-президентов США, совершивших преступления в должности

Президент США Джо Байден заявил, что никто – ни президент, ни Верховный суд – не стоит над законом. Он предложил план реформирования Верховного суда и снятия иммунитета с бывших глав государства, совершивших преступления во время пребывания в должности.

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Об этом говорится в объявлении Белого дома. Этому предшествовало решение суда в отношении Дональда Трампа, по делу о штурме Капитолия в 2021 году.

В администрации Байдена отметили, что в последние годы американский Верховный суд упразднил давно установленные нормы по защите основных прав. В частности, речь идет о предоставлении президентам широкого иммунитета от судебного преследования за преступления, которые они совершили в должности.

Также упоминается об "этических скандалах", связанных с некоторыми судьями, что вызвало у общественности сомнения в справедливости и независимости суда.

"Президент Байден считает, что никто – ни президент, ни Верховный суд – не стоит над законом", – подчеркнули в Белом доме.

Учитывая это, президент Джо Байден предложил три реформы для восстановления доверия к демократическим институтам государства.

Во-первых, он призвал утвердить поправку "Никто не выше закона", которая будет определять, что Конституция не предоставляет никакого иммунитета президентам от судебного преследования за преступления, совершенные в должности.

"Президент Байден разделяет убеждение учредителей, что власть президента ограничена, а не абсолютна и в конечном счете должна быть с народом", – говорится в заявлении.

Во-вторых, Байден предлагает ограничить полномочия судей Верховного суда и ввести систему, по которой президент будет каждые два года назначать судью. А срок пребывания судей в Верховном суде ограничат 18 годами.

Третья реформа – введение обязательного кодекса поведения для Верховного суда. Байден считает, что Конгресс США должен принять обязательные нормы поведения и этики, требующие от судей разглашать информацию о подарках, воздерживаться от публичной политической деятельности и отстраняться от дел, в которых они или их родственники имеют конфликт интересов.

"Президент Байден и вице-президент Камала Харрис надеются на сотрудничество с Конгрессом и расширение возможностей американского народа, чтобы предотвратить злоупотребление президентской властью, восстановить веру в Верховный суд и укрепить оборону демократии", – заявили в администрации президента.

Напомним, 1 июля Верховный суд США постановил, что президенты обладают иммунитетом в отношении официальных действий, потому Дональд Трамп может претендовать на иммунитет от уголовного преследования за некоторые действия, которые он предпринял, будучи в должности главы государства.

Речь идет о деле штурма Капитолия в январе 2021 года. В рамках этого уголовного производства спецпрокурор Джек Смит обвинил Трампа в сговоре с целью отмены победы Джо Байдена на выборах и мошенничестве, чтобы остаться в должности.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп откровенно заявил, что хочет положить конец демократии. Выступая перед своими сторонниками, он пообещал, что в случае его победы им "больше не придется голосовать" через четыре года, потому что он это исправит. В штабе соперницы Трампа, демократки Камалы Харрис, охарактеризовали его слова как "клятву положить конец демократии".

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