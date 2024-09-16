'Никогда не служил': в ГУР опровергли связь подозреваемого в покушении на Трампа с Международным легионом

В Международном легионе при Главном управлении разведки Минобороны Украины опровергли связь с подозреваемым в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Там отметили, что американец Райан Рут никогда не служил в этой структуре.

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Такое заявление было опубликовано на официальном аккаунте Международного легиона в социальной сети Х в понедельник, 16 сентября. Слухи, которые ходят по этому поводу в СМИ, не соответствуют действительности, указано в сообщении.

"Гражданин США Райан Рут никогда не служил в Международном легионе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, не имеет никакого отношения к подразделению. Распространяющиеся по этому поводу слухи в некоторых медиа не соответствуют действительности", – заявили военные.

Отметим, что Международный легион при ГУР МО Украины – отдельное спецподразделение Интернационального легиона обороны Украины. Международный легион подчиняется Главному управлению разведки и действует отдельно от Украинского Иностранного Легиона.

Издание CNN сообщило, что Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на Трампа 15 сентября, публично поддерживал Украину после российского вторжения. Он посещал страну в 2022 году, о чем свидетельствуют его сообщения в соцсетях.

На платформе X в 2022 году он заявлял о готовности погибнуть в бою и высказывал мнение, что "Кремль нужно сжечь дотла". Рут также призвал иностранцев в своих соцсетях присоединяться к войне на стороне Украины.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупреждал, что российская пропаганда будет использовать тему со стрельбой в Трампа против Украины, а также попытается пускать конспирологические теории относительно "украинского следа".

Как сообщал OBOZ.UA, возле гольф-клуба Дональда Трампа в Вест-Палм-Бич в штате Флорида 15 сентября раздалась стрельба. Политик как раз находился в этом районе, однако Трампу ничего не угрожало и стрельба произошла за пределами клуба.

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