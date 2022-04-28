'Никакого второго фронта': в Грузии заявили, что не будут освобождать свои оккупированные территории военным путем

Грузинские власти отреагировали на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, согласно которым, у Грузии есть историческая возможность вернуть контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом. В Тбилиси заявили, что не намерены освобождать свои оккупированные территории военным путем.

Речь идет про оккупированную Абхазию и Цхинвальский регион. Об этом сообщает информационный портал "Новости Грузия".

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, ни о какой "втором фронте" не может быть речи. Политик подчеркнул, что это принципиальная позиция действующей власти.

"Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет. Это наша принципиальная позиция", – заявил Гарибашвили.

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Также Гарибашвили обвинил бывшего президента Михаила Саакашвили в том, что он не смог избежать грузино-российской войны в 2008 году.

"Если бы сегодня Саакашвили был у власти, то здесь была бы война… Саакашвили приехал с одной целью – чтобы устроить дестабилизацию в стране, революцию, массовые убийства, в том числе оппозиционных лидеров, и устроить переворот. Это прямо бы означало развязывание новой войны в оккупированной стране. Вы можете себе представить насколько грязную провокацию мы смогли предотвратить?", – сказал премьер Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что Грузия помогает РФ обходить санкции и закупать военное оборудование. В Грузии обвинение назвали беспочвенным и заверили, что осуществляют строгий контроль на всех таможенных пунктах.

Напомним также, правительство Грузии отказалось вводить санкции против РФ. Там заявили, что они не входит в интересы страны.