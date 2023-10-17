'Никаких больше палестинских беженцев': Иордания и Египет отказались принимать мигрантов из сектора Газа

Иордания и Египет отказались принимать беженцев из сектора Газа. Там заявили, что проблему следует решать в рамках Палестины и Израиля.

Такое заявление сделал иорданский король Абдалла на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает государственное информагентство Petra.

"Это красная линия. Никаких больше палестинских беженцев – ни в Иордании, ни в Египте", – сказал монарх.

Абдалла призвал не "перекладывать это на плечи других государств".

"Насилие должно прекратиться, и мы не можем продолжать один и тот же цикл насилия каждый год", – заявил он.

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Кроме того, король считает, что сторонам необходимо найти политический горизонт, который объединит палестинцев и израильтян и позволит им работать вместе.

Как сообщал OBOZ.UA, после нападения террористической организации ХАМАС на приграничные регионы Израиля ЦАХАЛ продолжает операцию по уничтожению военной инфраструктуры боевиков в секторе Газа. Также Армии обороны приходится отбиваться от других террористов – организации "Хезболла" в Ливане.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан пригрозил "последствиям" Израиля, который продолжил наносить удары по террористам ХАМАС в секторе Газа. В Тегеране заявили, что фронт сопротивления может прибегнуть к "превентивным действиям" в ближайшее время.

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