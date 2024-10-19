Нидерландский министр призвал НАТО согласовать условия для приглашения Украины

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что странам НАТО необходимо будет обсудить условия, на которых Украина получит приглашение на членство в альянсе. При этом он подчеркнул, что в НАТО существуют "очень разные мнения" по вопросу присоединения Украины.

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Брекельманс отметил, что необходимо согласовать четкие критерии, которым должна соответствовать Украина членству в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, лидеры альянса пока избегают прямого ответа на новые попытки Украины получить приглашение. Брекельманс заявил, что в альянсе существуют "очень разные мнения" по вопросу вступления Украины в НАТО.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что для достижения необходимого консенсуса союзникам необходимо будет согласовать четкие критерии, которым должна соответствовать Украина, чтобы получить приглашение, а также другие критерии, необходимые для того, чтобы впоследствии стать членом.

"Если изначально не будет такой ясности, я не думаю, что 32 союзника согласятся предоставить приглашение", – заявил Брекельманс журналистам после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

На вопрос о том, какие условия необходимо выполнить Украине, Брекельманс упомянул борьбу с коррупцией.

"Если вы хотите модернизировать украинские вооруженные силы и привлечь к этому другие страны, то я могу себе представить, что вы также захотите оценить прогресс, достигнутый украинцами в этом направлении", – сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что официальное приглашение Украины в НАТО является "единственным способом" остановить войну и обеспечить выживание страны. В связи с этим Зеленский призвал западных партнеров поддержать его план завершения войны.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что организация работает с Украиной, все больше приближая ее к членству в Североатлантическом альянсе. Победа нашей страны в войне, развязанной Россией, – это "жизненно важно для нашей общей безопасности", сказал он.

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