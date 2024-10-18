"Это жизненно важно для нашей общей безопасности": Рютте заверил, что НАТО работает с Украиной, приближая ее к членству

НАТО работает с Украиной, все больше приближая ее к членству в Североатлантическом альянсе. Победа нашей страны в войне, развязанной Россией, это "жизненно важно для нашей общей безопасности".

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Соответствующие заявление прозвучали в выступлении генсека НАТО Марка Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским. Они встретились 17 октября в Брюсселе (Бельгия) в штаб-квартире военного блока.

Рютте указал на важность военной помощи нашей стране и признал, что война в Украине влияет на Европу, а государства, "расположенные в тысячах милях от нас – такие как Иран, Китай или даже Северная Корея – могут угрожать безопасности в нашем собственном дворе".

Помощь Китая российским оккупантам он назвал решающим фактором для РФ. Однако КНР "не может продолжать подпитывать самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны без того, чтобы это влияло на ее интересы и репутацию".

Что касается Ирана и КНДР, то Рютте сказал, что они помогают России в военном плане, ракетами и беспилотниками, в обмен на поддержку своих ВПК.

"Поэтому мы должны четко оценивать вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и работать с нашими единомышленниками, чтобы решать наши общие вызовы и отстаивать наши общие ценности", – сказал генсек НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 октября в Брюсселе президент нашей страны принял участие в заседании Совета Украина – НАТО вместе с главой МОУ Рустемом Умеровым.

– Владимир Зеленский заявил, что Украина "действительно заслуживает однажды стать 33-м членом НАТО".

– Также он объяснил свои слова касательно ядерного оружия и заверил, что Украина не работает над созданием ЯО.

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