Полковник Роман Свитан рассказал, как Трамп неожиданно нам помог.

Экс-президент наговорил кучу антиукраинской всякой всячины, после чего Байден стал — по законам предвыборной логики — действовать противоположным образом, причём как на словах (в ООН), так и в делах (последствия скоро узнаем).

Ну, коль так — я тогда готов лично писать Трампу речи. Страшные и страстные.

Трампампам! Ни цента больше Украине!

Трампампам! Отдать россии всё, что она хочет, и на этой основе заключить мир!

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Трампампам! Никакую Украину — ни в какое НАТО!

Трампампам! Запретить Украине бить по российской территории! И по Крыму! И по Донбассу!

И пусть наш дорогой дедушка Байден реагирует.

(Между прочим, ему следует поторопиться. Трамп — согласно последнему опросу, очень авторитетному и при этом проведённому не его симпатиками, — резко (почти на 10 процентных пунктов, что чрезвычайно много) оторвался от Байдена, и помешать Трампу снова стать президентом может либо невыдвижение его кандидатом от республиканцев ввиду целого ряда судебных процедур, либо победа Украины до выборов, которая поможет Байдену.

У Украины и у Байдена осталось на это чуть больше 13 месяцев.)