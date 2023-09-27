Блог | Ни цента Украине! (Кстати: Трамп существенно опережает Байдена)
Полковник Роман Свитан рассказал, как Трамп неожиданно нам помог.
Экс-президент наговорил кучу антиукраинской всякой всячины, после чего Байден стал — по законам предвыборной логики — действовать противоположным образом, причём как на словах (в ООН), так и в делах (последствия скоро узнаем).
Ну, коль так — я тогда готов лично писать Трампу речи. Страшные и страстные.
Трампампам! Ни цента больше Украине!
Трампампам! Отдать россии всё, что она хочет, и на этой основе заключить мир!
Трампампам! Никакую Украину — ни в какое НАТО!
Трампампам! Запретить Украине бить по российской территории! И по Крыму! И по Донбассу!
И пусть наш дорогой дедушка Байден реагирует.
(Между прочим, ему следует поторопиться. Трамп — согласно последнему опросу, очень авторитетному и при этом проведённому не его симпатиками, — резко (почти на 10 процентных пунктов, что чрезвычайно много) оторвался от Байдена, и помешать Трампу снова стать президентом может либо невыдвижение его кандидатом от республиканцев ввиду целого ряда судебных процедур, либо победа Украины до выборов, которая поможет Байдену.
У Украины и у Байдена осталось на это чуть больше 13 месяцев.)