Независимый кандидат Кеннеди снялся с выборов президента США: кого он поддержит

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший приостановил свою кампанию и снял свою кандидатуру с выборов. Он заявил, что поддерживает в президентской гонке Дональда Трампа.

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Об этом сообщило издание Associated Press. Политик выразил убеждение, что присутствие на выборах поможет кандидатке от Демократической партии Камале Гаррис, а он этого не хочет.

Как пишет медиа, в конце недели Кеннеди пытался снять свою кандидатуру по меньшей мере в двух штатах – Аризоне и Пенсильвании. Объяснил, что принял решение после разговоров с Дональдом Трампом в течение последних нескольких недель.

В то же время пресс-секретарь Кеннеди Стефани Спир заявила, что заявление о поддержке Трампа было сделано ошибочно.

"Мистер Кеннеди не поддерживал президента Трампа. Представление сделал адвокат, но кампания его не рассматривала", – пояснила спикер, добавив, что заявление обновят.

Как пишет The Times of Israel, ранее Трамп в эфире CNN сказал, что он был бы "рад" поддержке Кеннеди, которого он назвал "гениальным человеком". Он также сказал, что будет открыт для того, чтобы Кеннеди играл определенную роль в его администрации, если Кеннеди откажется от участия в выборах и поддержит его.

Медиа сообщают, что Кеннеди-младший впервые принял участие в президентской гонке 2024 года как демократ, но минувшей осенью вышел из партии, чтобы баллотироваться как независимый кандидат. Он создал чрезвычайно сильную базу для участия в выборах от третьей стороны, частично благодаря избирателям, настроенным против истеблишмента, и скептикам вакцин, которые следили за его работой против вакцинации со времен пандемии COVID-19.

Но с тех пор он столкнулся с ограниченным финансированием кампании и растущими юридическими проблемами, в частности, нью-йоркский судья недавно принял решение о том, что он не должен появляться в избирательных бюллетенях штата, поскольку он указал "фиктивный" адрес в петициях о выдвижении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кандидат от Республиканской партии на выборах президента США-2024 Дональд Трамп снова оскорбил конкурентку из Демократической партии Камала Харрис, назвав ее "не очень умной". В то же время, политик похвалил интеллект миллиардера Илона Маска и заявил, что в случае победы готов дать ему должность в кабинете министров или сделать своим советником.

– Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис раскритиковала комментарии своего оппонента Дональда Трампа относительно российско-украинской войны. Она заявила, что в случае победы будет "твердо поддерживать" Украину и союзников США по НАТО.