"Если я проиграю, страна попадет в штопор": Трамп раскритиковал Харрис и заявил, что готов дать работу Маску

Кандидат от Республиканской партии на выборах президента США-2024 Дональд Трамп снова оскорбил конкурентку из Демократической партии Камалу Харрис, назвав ее "не очень умной". В то же время политик похвалил интеллект миллиардера Илона Маска и заявил, что в случае победы готов дать ему должность в кабинете министров либо сделать своим советником.

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В интервью CBS News 19 августа республиканец сказал, что команда демократа Джо Байдена "проделала плохую работу". "Я имею в виду, если вы посмотрите на экономику, посмотрите на инфляцию... Вы знаете, я люблю эту страну. Я должен сделать все возможное, чтобы победить. Я должен заставить эту страну двигаться, потому что мы потеряем ее", – утверждает Трамп.

"Я думаю, если я проиграю, эта страна впадет в штопор, подобного которому она никогда раньше не видела, как в 1929 году. Но если я это сделаю и выборы будут свободными и честными, я, безусловно, приму результаты", – сказал он.

Экс-президент заверил, что в случае справедливых выборов "вы не увидите никого более порядочного", чем он. Напомним, что в 2020 году Трамп, проиграв Байдену, не согласился с результатами голосования, а его сторонники устроили штурм Капитолия в Вашингтоне.

Одиозный республиканец не первый раз называет свою конкурентку Харрис "глупой", несмотря на ее долгую юридическую карьеру и нынешнюю должность вице-президента США.

"Нашей стране нужен очень умный человек, а я не думаю, что она очень умная... Я не считаю это оскорблением, это просто факт", – заявил политик на интервью.

Однако на просьбу предоставить конкретику Трамп не смог привести доказательств.

"Какие у вас есть доказательства?" – спросил журналист. "Я посмотрел на то, что она сказала, я посмотрел на то, как она действует, я посмотрел на ее послужной список – ее сумасшедший послужной список, – я посмотрел на ее политику. Я просто так не думаю", – ответил Трамп.

Он расхвалил Маска, генерального директора Tesla, который в прошлом месяце публично поддержал его в президентской гонке.

"Он очень умный парень. Я бы, конечно, сделал это (дал Маску должность. – Ред.), если бы он этого хотел... Он блестящий парень", – заявил политик.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп придумал очередной аргумент, почему на предстоящих выборах американцы должны голосовать именно за него. Политик заявил, что он "намного красивее" Камалы Харрис.

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