Нетаньяху первым из иностранных лидеров встретится с Трампом: названо время и место

Запланирована первая встреча с иностранным лидером нового президента США Дональда Трампа. В Белом доме его посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Как передает The Times of Israel, мероприятие подтвердили в офисе главы израильского правительства. Там заявили, что политик прилетит в Вашингтон во вторник, 4 февраля.

Пресс-служба премьер-министра указала: Нетаньяху стал первым иностранным лидером, получившим такое приглашение от Трампа во время его второго президентского срока.

Несмотря на заявления офиса Нетаньяху, в комментарии The Times of Israel представитель Белого дома заявил, что дата встречи лидеров пока не назначена.

Чиновник объяснил: приглашение действительно было направлено и встреча все равно состоится в начале следующей недели. Конкретную дату он называть не стал.

Как писал OBOZ.UA:

– 26 января новый министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет провел первый в должности главы Пентагона разговор с премьер-министром Израиля. Они обсудили, с чем сталкиваются их государства.

– Ранее Биньямин Нетаньяху заявлял: США пообещали, что у Израиля будет необходимое оружие, чтобы в случае необходимости и нарушения перемирия ХАМАС вернуться к боевым действиям.

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