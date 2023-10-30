Нетаньяху удалил пост с обвинением разведки в том, что та не предупредила об атаке ХАМАС: почему политика раскритиковали

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подвергся резкой критике после того, как в своей публикации в социальных сетях обвинил руководителей служб безопасности в том, что они не предупредили его о готовящейся атаке ХАМАС до 7 октября. После этого ему пришлось удалить пост и извиниться.

Об этом пишет CNN. На фоне неодобрения со стороны оппонентов и союзников Нетаньяху заявил, что главы служб безопасности Израиля пользуются его "полной поддержкой".

Но этот инцидент мало чем помог подавления растущему разочарования и гневу, направленного на израильского лидера за то, что он не смог предвидеть жестокие нападения ХАМАС, в результате которых группировка убила по меньшей мере 1400 человек и взяла более 200 заложников, по данным Армии обороны Израиля.

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Твит Нетаньяху появился в то время, когда он также находится под растущим давлением со стороны семей заложников с требованием заключения "всеобъемлющего соглашения" по обеспечению их освобождения. Эти призывы становятся все более актуальными на фоне опасений по поводу того, что расширение наземных операций Израиля может означать для безопасности заложников, оказавшихся в ловушке в секторе Газа.

В теперь удаленном посте в соцсети X, ранее Twitter, Нетаньяху заявил: "Премьер-министру Нетаньяху не было сделано предупреждение о намерении ХАМАС начать войну. Напротив, все представители министерства обороны, включая глав разведывательного управления и ШАБАК, считали, что ХАМАС сдерживается".

За публикацией Нетаньяху последовал поток критики, после чего премьер-министр удалил пост и извинился.

"Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я приношу за это свои извинения", – написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина воздержалась во время голосования в Генассамблее ООН за резолюцию о "немедленном перемирии" в секторе Газа.

Также стало известно, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что есть доказательства непосредственного участия России в нападении на Израиль.