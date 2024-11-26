Нетаньяху объявил о перемирии с 'Хезболлой', но сделал жесткое предупреждение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильское правительство готовится одобрить соглашение о временном прекращении огня между ЦАХАЛ и группировкой "Хезболла" в Ливане. Соглашение о перемирии уже вынесено на окончательное голосование.

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Однако, как сказал глава правительства, "продолжительность режима прекращения огня зависит от того, что произойдет в Ливане". Также Нетаньяху заявил, что любые попытки "Хезболлы" перевооружиться будут нарушением соглашения, и что Израиль "ответит силой", передает The Times of Israel.

The Jerusalem Post отмечает, что о прекращении огня в Ливане будет объявлено в 22:00 Соединенными Штатами и Францией. Президенты Джо Байден и Эммануэль Макрон сделают объявление, а предполагаемое соглашение вступит в силу в среду, 27 ноября, в 10:00 утра (по местному времени).

По предварительным данным, договоренность направлена на 60-дневное прекращение боевых действий с "Хезболлой".

"Если "Хезболла" нарушит соглашение и попытается перевооружиться, мы нападем. Если она попытается восстановить террористическую инфраструктуру вблизи границы, мы нападем. Если она выпустит ракету, если она выроет туннель, если она привезет грузовик с ракетами, мы нападем. На каждое нарушение мы ответим силой. Хорошая сделка – это та, которая обеспечивается, и мы будем обеспечивать ее выполнение", – сказал Нетаньяху.

Премьер Израиля также отметил, что есть три причины принять прекращение огня сейчас. Первая – сосредоточиться на иранской угрозе, вторая – дать израильским войскам отдохнуть и пополнить запасы оружия, третья – разъединить северный и южный фронты и изолировать ХАМАС

"Были задержки, и большие задержки, в поставках оружия", – говорит он, не упоминая администрацию Байдена. "И эта задержка скоро будет устранена", – добавил Нетаньяху, намекая на возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне СМИ писали, что Израиль и "Хезболла" приблизились к соглашению о прекращении огня. Источники журналистов утверждали, что израильское правительство будет якобы голосовать за соглашение о прекращении огня в Ливане во вторник, 26 ноября.

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