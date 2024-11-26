Байден подтвердил перемирие между Израилем и 'Хезболлой': у ЦАХАЛ есть 60 дней

Президент США Джо Байден подтвердил, что Израилю и террористической группировке "Хезболла" удалось договориться о временном перемирии в Ливане. Режим прекращения огня будет действовать 60 дней.

Видео дня

Соглашение вступит в силу в среду, 27 ноября, в 4:00. Байден рассказал, что провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и премьер-министром Ливана Наджибом Микати, передает Bloomberg.

В ходе переговоров каждый из них сообщил президенту США, что их правительства приняли сделку, а Ливан получил одобрение от "Хезболлы". Байден также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за его участие в посредничестве в сделке.

По словам Байдена, 60-дневное прекращение огня "положит конец разрушительному конфликту между Израилем и Хезболлой". Также он сказал, что США "по-прежнему готовы заключить ряд исторических соглашений с Саудовской Аравией, включая пакт о безопасности и экономические гарантии" для региона.

Отметим, что 26 ноября Кабинет министров безопасности Израиля проголосовал за одобрение соглашения о прекращении огня в Ливане. Десять министров проголосовали за, один – против. Единственным членом правительства, проголосовавшим против соглашения, был министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньягу подчеркнул, что любые попытки "Хезболлы" перевооружиться будут нарушением соглашения, и что Израиль "ответит силой".

Дополняется