Нетаньяху – о конфликте в секторе Газа: тот, кто практикует террор, получит ответ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением относительно эскалации с Палестиной и отметил, что силы страны продолжат операцию. Он заявил, что в следующий раз ХАМАС должен "хорошо подумать прежде чем решиться на ракетные обстрелы израильской территории".

Об этом он заявил в прямом эфире, который транслировало издание Ynet. Премьер Израиля подчеркнул, что "тот, кто практикует террор, получит ответ, который должны получать террористы".

"Речь идет не обо всех арабах, но о значительной и хорошо организованной группировке, которая совершает акции, имеющие одно название – террор. Тот, кто практикует террор, получит ответ, который должны получать террористы", – отметил он.

Политик также поблагодарил США за "поддержку и признание нашего право на самозащиту".

"Мы получаем беспрецедентную поддержку со стороны многих стран мира. Чехия, Австрия и Словения подняли израильский флаг над зданиями своих правительств", – сказано в сообщении.

Вместе с тем, официальный представитель израильской армии бригадный генерал Хидай Зильберман в интервью Ynet заявил, что до перемирия еще далеко. По его словам, Израиль только на половине пути.

"Мы очень мощно ответили на обстрелы. Нас впечатляет то, чего достигла наша армия. Но мы только в середине пути. Впереди нас ждет очень тяжелая ночь", – сказал он.

Отметим, как сообщил официальный представитель ЦАХАС (Армии обороны Израиля) ХАМАС с 10 мая выпустили по Израилю более 2,8 тыс. ракет, более 400 из которых упали на территории анклава.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильские военные нанесли ракетный удар по одиннадцатиэтажному зданию "Аль-Джалаа" в секторе Газа. Там располагались офисы ряда средств массовой информации.