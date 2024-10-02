Нет погибших и существенных разрушений: Давид Шарп объяснил, как ПВО Израиля справилось с массированной ракетной атакой Ирана. Видео

Последний массированный ракетный обстрел Израиля со стороны Ирана был отражен "с большим успехом", несмотря на информацию об одном погибшем мужчине и о повреждении общественной инфраструктуры городов. Системы противовоздушной обороны Израиля не были рассчитаны на такую атаку. Ввиду этого отражение подавляющего большинства целей было блестящим.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказал военный аналитик из Израиля Давид Шарп. Он подчеркнул, что попадания были, но их можно считать незначительными, потому что не пострадали ни военные объекты, ни критическая инфраструктура государства.

"Все перехваты на самом деле были большим успехом системы ПВО. Немного пострадала общественная инфраструктура, есть не очень большое количество попаданий по военным объектам, но и там, насколько я знаю, нет ничего, чтобы помешало функционированию тех же военных аэродромов. Пострадавших нет, кроме погибшего палестинца (жителя Газы) в городе Ерехо", – рассказал Шарп.

В сети есть видео (по этическим соображениям OBOZ.UA его не показывает), как был убит палестинец иранской ракетой. Как подчеркнул Шарп, мужчину – и на видео это можно увидеть – убил обломок ракеты. ПВО Израиля может "работать" не только по ракетам, но и по их обломкам, чтобы фрагментировать их. Однако боеприпасы очень дорого стоят, поэтому их экономят.

"Такими перехватами комплекс "Железный купол" не занимается, это вообще не его функция. "Железный купол" перехватывает ракеты короткого радиуса действия, то есть летающие на дальность до ста километров. В случае такого рода баллистических ракет, выпущенных Ираном, это абсолютно не его зона ответственности. Хотя его могут задействовать, чтобы фрагментировать обломок, или сбить его с траектории", – объяснил эксперт.

Когда происходит перехват, ракеты, нацеленные не по объекту, а на открытую территорию, ПВО Израиля сознательно пропускает, рассказал Шарп.

"Нет причин тратить дорогой дефицитный перехватчик. Перехватчики системы ХЭЦ-2 и ХЭЦ-3 (именно они были использованы в отражении этой атаки) стоят до трех миллионов долларов за штуку. То есть запасов таких перехватчиков не может быть в тысячах", – уточнил военный обозреватель.

Таким образом, заметил Шарп, хотя и было много намеренно пропущенных ракет, ущерб они практически не причинили.

"В любом случае результат работы ПВО очевиден: нет погибших, нет существенных разрушений", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 1 октября по всему Израилю прозвучали сирены из-за ракетных обстрелов Ирана. Армия обороны отчиталась, что враждебных целей было более 180.

Отбивать атаку помогали США и Иордания (в частности, два американских эсминца), однако были и прилеты.

В Пентагоне заявили, что эта иранская атака была вдвое масштабнее апрельской. В Штатах также отметили, что координируют с Израилем потенциальный ответ Ирану.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!