'Нет никакого решения НАТО': в Минобороны Польши рассказали, при каких условиях готовы сбивать российские ракеты

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова сбивать российские ракеты и дроны, если они будут нарушать ее воздушное пространство. Это будет делаться в случае угрозы для любого места в Польше или других стран-членов НАТО.

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Также это должно быть физически возможно – если говорить о событиях из прошлого, тогда речь шла о нескольких секундах. Об этом Косиняк-Камыш сказал в интервью "Голосу Америки".

"В истории, когда мы говорим о событиях из прошлого, речь шла о считаных секундах, и в таком случае это было невозможно, если это не представляло угрозы для любого места в Польше или других стран-членов НАТО. Но другая ситуация, когда речь идет о сбитии целей над украинским воздушным пространством. Нет никакого решения НАТО по этому поводу или соглашения об этом, мы защищаем наши территории", – подчеркнул он.

Косиняк-Камыш сказал, что Польша очень часто приводит в готовность свои F-16, чтобы действовать соответственно, если есть опасность для польской территории. По его словам, не было такого случая, когда ракета была нацелена на цель на польской территории, но "на прошлой неделе польские F-16 взлетели и были готовы защищать территорию возле границы".

Глава Минобороны Польши подчеркнул, что ситуация с нарушением воздушного пространства Польши также касается Латвии, кроме того, часто российские БПЛА затрагивают Румынию.

"Мы подготовили систему ПВО, у нас также есть усиленная ПВО. Речь идет об аэропорте Жешув, который передается под охрану НАТО. Наши союзники – Америка, Британия, Германия, Норвегия и другие страны – защищают нас на авиабазе. И если это воздушное пространство будет нарушено, ракета или дрон будут сбиты. Мы будем делать это, если это будет возможно физически", – отметил министр.

Напомним, что на юго-востоке Польши в Ряшеве норвежские военные развернули системы противовоздушной обороны NASAMS. Они будут следить за безопасностью транспортировки оборудования и военной техники, следующих в Украину через хаб в этом городе.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его государство не может отдать Украине "все". Потому что Польша, по его мнению, "в каком-то смысле тоже прифронтовая" страна.

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