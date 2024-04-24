'Нет никаких планов': Столтенберг прокомментировал возможность размещения ядерного оружия в Польше

Расширять круг стран-союзников с ядерным оружием Североатлантический союз не планирует. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Нет никаких планов расширения договоренностей о совместном использовании ядерного оружия. Нет и никаких планов развертывания ядерного оружия в любых дополнительных странах НАТО", - ответил Столтенберг на вопросы польских представителей массмедиа.

Вопрос связан с заявлением польского президента Анджея Дуды о том, что Польша готова разместить ядерное оружие НАТО на своей территории. Правда, польский лидер допустил такую возможность только в случае совместного решения союзников НАТО.

Отдельно Дуда говорил, что этот вопрос предмет польско-американских переговоров. По его словам, польский президент уже несколько раз говорил на эту тему с руководством США.

В настоящее время только три члена НАТО обладают ядерным оружием. Это Соединенные Штаты, Великобритания и Франция; самый большой ядерный потенциал у Соединенных Штатов.

Из ядерных государств НАТО только Соединенные Штаты предоставили ядерное оружие для совместного использования другим странам блока. Это еще пять стран: Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дуда согласился со словами своего коллеги Владимира Зеленского, что РФ планирует напасть на НАТО в 2026-2027 годах и именно для этого удваивает темпы перехода на военную экономику. Президент Польши призвал НАТО готовиться к этому, увеличив расходы на оборону.

Между тем, еще в июне 2023 года российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что РФ отправила тактическое ядерное оружие в Беларусь, граничащую с Украиной и Польшей.

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