'Нет более срочной задачи': Санду призвала все страны Европы поддержать Украину

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что свобода и демократия в Европе сейчас подвергаются серьезной атаке. Учитывая угрозу со сторону страны-агрессора России, самое срочное задание для всех европейских государств – помочь Украине.

Об этом она сказала на предвыборном съезде Европейской народной партии, который состоялся в среду, 6 марта, в Бухаресте, передает newsmaker. Политик отметила, что европейским странам "нужно сохранить мужество, лидерство и единство, чтобы защитить свободные общества и отразить агрессию".

"У нас нет времени на сомнения. Украине нужна поддержка всех свободных европейских стран. Нет более срочной задачи, чем поддержка Украины и обеспечение мира", — отметила Санду.

Глава государства подчеркнула, что Москва хочет оказывать влияние на Молдову. Для России, по ее мнению, люди из Молдовы "не имеют никакого значения в ее геополитических планах".

"Они видят Молдову только как линии на карте. Но граждане Молдовы выбрали другой путь. Наш народ сделал суверенный и осознанный выбор – жить свободно, в демократии. Мы нуждаемся в вашей твердой поддержке этого выбора", – заявила президент страны.

Ранее Санду отреагировала на обстрел Россией Одессы 2 марта, в результате чего погибло 12 человек, пятеро из которых – дети. Она заявила, что очередная российская атака на Одессу – свидетельство острой потребности Украины в помощи. По ее словам, каждый день имеет значение.

Также она сказала, что Запад не должен позволить российскому диктатору Владимиру Путину одержать победу в Украине. Если президента страны-агрессора не остановить сейчас, то он пойдет дальше.

Как сообщал OBOZ.UA, Санду прокомментировала съезд "депутатов" непризнанного Приднестровья, по итогам которого они обратились за "помощью" к России. Она заявила, что Тирасполь надеется получить деньги от Кремля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!