Непривычно для конца апреля: в Израиле выпал снег. Фото
На выходных в Израиль пришла не характерная для апреля холодная погода. Местами прошли дожди и снег, температура воздуха опустилась ниже 0 градусов.
Как сообщают израильские СМИ, в субботу, 29 апреля, на самой высокой горе страны Хермон начался небольшой снегопад, а в других районах севера прошли грозовые дожди, местами с градом. Синоптики спрогнозировали распространение осадков до центра Израиля, усиление ветра и высоты волн в Средиземном море (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
В частности, в поселке Джулис в Западной Галилее прошел дождь с градом.
На горе Хермон на высоте 1800 м выпал снег, хотя глубина снежного покрова не превысила нескольких сантиметров. Температура воздуха там опустилась ниже 0 градусов.
Туристические маршруты Масок ха-Арбель в Галилее и заповедник Гамла на Голанских высотах были закрыты из-за неблагоприятных погодных условий, чтобы не подвергать риску туристов.
Власти также предупредили об опасности купания в Генисаретском озере (Галилейское море, Кинерет) на надувных предметах, скорость порывов ветра достигает на озере достигает 65 км/ч.
Существует опасность обрушения деревьев.
А в секторе Газы напротив побережья дождь лил из облака в виде столба.
Потепление ожидается только с 1 мая.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– На днях в украинские Карпаты пришли настоящая зима. На горе Поп Иван поднялась метель, температура воздуха опустилась до -5.
– По прогнозам синоптиков, май в Украине начнется с заморозков. Похолодание ожидается на севере и западе страны.
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