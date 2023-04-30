Непривычно для конца апреля: в Израиле выпал снег. Фото

На выходных в Израиль пришла не характерная для апреля холодная погода. Местами прошли дожди и снег, температура воздуха опустилась ниже 0 градусов.

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Как сообщают израильские СМИ, в субботу, 29 апреля, на самой высокой горе страны Хермон начался небольшой снегопад, а в других районах севера прошли грозовые дожди, местами с градом. Синоптики спрогнозировали распространение осадков до центра Израиля, усиление ветра и высоты волн в Средиземном море (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности, в поселке Джулис в Западной Галилее прошел дождь с градом.

На горе Хермон на высоте 1800 м выпал снег, хотя глубина снежного покрова не превысила нескольких сантиметров. Температура воздуха там опустилась ниже 0 градусов.

Туристические маршруты Масок ха-Арбель в Галилее и заповедник Гамла на Голанских высотах были закрыты из-за неблагоприятных погодных условий, чтобы не подвергать риску туристов.

Власти также предупредили об опасности купания в Генисаретском озере (Галилейское море, Кинерет) на надувных предметах, скорость порывов ветра достигает на озере достигает 65 км/ч.

Существует опасность обрушения деревьев.

А в секторе Газы напротив побережья дождь лил из облака в виде столба.

Потепление ожидается только с 1 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На днях в украинские Карпаты пришли настоящая зима. На горе Поп Иван поднялась метель, температура воздуха опустилась до -5.

– По прогнозам синоптиков, май в Украине начнется с заморозков. Похолодание ожидается на севере и западе страны.