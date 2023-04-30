Май начнется с заморозков: синоптик удивила прогнозом погоды

В ночь на 1 мая на западе и севере Украины местами ожидаются заморозки. Дожди в первый день нового месяца пройдут на левобережье нашей страны, остальная территория – без осадков.

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Об этом 30 апреля сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко. Она предупредила, что в ближайшую ночь заморозки с запада дойдут до Винницкой области. "А вот северную Сумщину могут разве что попугать – здесь меньшая вероятность", – рассказала эксперт.

На остальной территории Украины ночью +3...+8, днем +11...+15 градусов. На Закарпатье и Одесщине теплее, +15...+20 градусов.

Ветер будет северным и порывистым, некомфортным, отметила Диденко.

Погода в Киеве в понедельник, 1 мая, тоже местами с заморозками. Ночью будет в среднем +3...+5, днем около +14 градусов. Без дождя, солнечно, но ветрено.

"Самые теплые дни – вторник, среда, планируйте что-то хорошее", – посоветовала синоптик.

Похолодание она прогнозирует в четверг и пятницу (4-5 мая) на севере и западе страны.

По данным Диденко, в следующие выходные (6-7 мая) во многих областях будет холодно, но не на востоке и юге. Там удержится теплая погода, до +15...+20 градусов.

Более детально о том, какая погода ожидается в столице Украины в следующую неделю (с 1 по 7 мая) читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

– Метеорологи считают, что в первой декаде мая-2023 погода в нашей стране будет достаточно контрастной.

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