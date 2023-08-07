'Неотложный вопрос подготовки к войне': Северная Корея планирует существенно расширить производство оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын в период с 3 по 5 августа проверил оборонные предприятия по производству крылатых ракет, летательных аппаратов и ракетных установок. По итогам проверок он издал приказ нарастить производство вооружения для "усовершенствования боеготовности".

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Об этом сообщает KCNA. Отмечается, что осматривая завод по производству корпусов сверхкрупнокалиберных реактивных систем залпового огня, Ким Чен Ын подробно ознакомился с недавней модернизацией технологий и производственных процессов, и дал высокую оценку заводу за большие успехи в работе.

Лидер КНДР подчеркнул важную ответственность и обязанности, которые берет на себя производство в дальнейшем завершении подготовки Корейской народной армии к войне.

"Важнейшим и неотложным вопросом подготовки к войне является модернизация стрелкового оружия, которое должно быть на вооружении передовых частей КНА и других частей, на которых возложена обязанность вести вооруженную борьбу в тылу врага в непредвиденных обстоятельствах в соответствии с изменившимся характером войны", – сказал он.

Так, лидер Северной Кореи поставил задачи по созданию стрелкового оружия новых типов и новых калибров для удовлетворения конституционных особенностей личного состава и боевых качеств армии своей страны.

Более того, он указал на долгосрочную производственную цель завода. Также Ким Чен Ын подчеркнул необходимость одновременно и всесторонне обеспечить скорость, качество и количество производства двигателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты в направлении Японии. В результате снаряд упал в водах между Корейским полуостровом и Японией. В свою очередь японские власти высказали опасения, что ракета может приземлиться на северном острове Хоккайдо или рядом с ним.

Ранее в Северной Корее заявили, что набрали 800 тыс. человек для войны с США. Причиной назвали якобы провокацию ядерной войны со стороны Америки.

Также Северная Корея испытала новый подводный боевой беспилотник, способный нести ядерное оружие. Испытания стали демонстративным жестом после того, как диктатор КНДР Ким Чен Ын потребовал прекратить совместные военные учения Южной Кореи и США.