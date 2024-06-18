'Нейтралитет не пострадает': комитет парламента Швейцарии поддержал косвенный экспорт оружия в Украину

Парламентский комитет по политике безопасности Швейцарии одобрил предложение, которое может открыть путь к косвенному экспорту оружия в Украину. Следующим шагом является рассмотрение законодательной инициативы в Национальном совете Швейцарии и Совете кантонов (верхняя палата парламента).

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Об этом сообщает издание Blick. Комитет предложил внести поправки в действующий закон, запрещающий реэкспорт оружия в Украину.

Для этого было инициировано представление соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента.

Во время голосования в комитете предложение набрало равное количество голосов: 10 депутатов поддержали инициативу, 10 выступили против, а четверо воздержались. Решающее слово осталось за председателем комитета Зайлер Граф, поддержавшей предложение.

Теперь инициатива будет рассмотрена в Национальном совете Швейцарии и Совете кантонов (верхней палате парламента). Только после одобрения депутатами это решение может вступить в силу.

Швейцария, как нейтральная страна, запрещает прямую поставку оружия в Украину, а также передачу швейцарского оружия третьими странами для нужд украинских военных. Однако Швейцария поддерживает Украину другими способами, в частности, вводя санкции против России, согласованные с Евросоюзом.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, президент Швейцарии Виола Амгерд назвала хорошим результатом Саммита мира то, что к совместному коммюнике по итогам мероприятия присоединились делегации более 80 стран и организаций. Конференция получила широкую поддержку не только стран Запада, но и Африканского континента и Латинской Америки.

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