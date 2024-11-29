В Израиле террорист 'Хамаса' открыл огонь по автобусу, есть раненные. Фото

В пятницу, 29 ноября, в Израиле террорист ХАМАС открыл огонь по гражданскому автобусу на Западном берегу реки Иордан. В результате теракта по меньшей мере восемь человек получили ранения, трое из них – серьезные.

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Об этом сообщило издание Times of Israel. Среди раненых четверо израильских военных.

По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", в результате обстрела пострадали восемь человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Еще четыре человека получили легкие ранения от разбитого стекла.

Ответственность за теракт взяло на себя военное крыло ХАМАС - так называемые бригады "Аль-Кассам". Они назвали исполнителя – 46-летний Самир Мухаммад Ахмад Хусейн.

Израильские военные, дислоцированные в этом районе, застрелили нападающего.

ЦАХАЛ предварительно предположил, что террорист мог действовать в составе группы или получил от сообщников оружие и автомобиль, на котором он прибыл на место нападения. Однако впоследствии военный источник сообщил, что по итогам обследования территории вокруг перекрестка, где произошло нападение, армия исключает возможность появления второго террориста.

Согласно первичному расследованию ЦАХАЛа, Хуссейн выехал из района Наблуса по маршруту, на котором нет внутренних КПП, остановил свой автомобиль на обочине дороги, и открыл огонь по автобусу, приблизившись к нему пешком.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Израиле террорист на мотоцикле устроил резню на улице города Хадера. В результате шесть человек получили ножевые ранения и травмы, состояние двух из них врачи оценивали как критическое.

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