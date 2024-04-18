Не вся сумма: сколько реально средств получит Украина из пакета американской помощи

Законопроект о дополнительном финансировании для Украины, который подготовил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, предусматривает выделение на поддержку нашего государства 60,84 миллиарда долларов. Из них 13,8 миллиарда будут направлены на закупку новых вооружений и оборудования.

Об этом говорится в тексте отдельного законопроекта о помощи для Украины. Эту часть средств до 30 сентября 2025 года направят на программу Ukraine Security Assistance Initiative, по которой Пентагон подписывает контракты с американскими оборонными компаниями для предоставления Киеву нового вооружения и оборудования.

Еще чуть более 13,4 миллиардов долларов предлагается направить на замену и ремонт переданного Украине вооружения, а также для финансирования обучения украинцев.

Дополнительно на программу Foreign Military Financing, предусматривающую выделение грантов на покупку оружия у производителей, в проекте Джонсона закладывается 1,6 миллиарда долларов.

Из общей суммы почти в 61 миллиард долларов 23 миллиарда должны пойти на пополнение арсеналов США.

Что касается экономической помощи Украине, то этот законопроект предусматривает выделение 7,85 миллиарда долларов в виде кредитов до 30 сентября 2025 года.

Напомним, что 17 апреля Палата представителей США обнародовала текст дополнительных законопроектов о помощи партнерам. В документе об Украине, в частности, говорится, что в кратчайшие сроки после вступления закона в силу президент США должен предоставить Украине ракеты ATACMS.

Однако глава Соединенных Штатов имеет право отложить это решение, если оно будет вредить интересам нацбезопасности США.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сделал заявление об отдельных законопроектах с дополнительной помощью Украине и Израиля, обнародованных в Палате представителей. Глава Штатов сказал, что подпишет эти документы сразу после того, как они будут одобрены Конгрессом.

– Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что американские законодатели будут голосовать за помощь Украине и Израилю в субботу, 20 апреля. Отмечается, что два пакета помощи будут рассмотрены отдельно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!