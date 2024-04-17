Есть важный нюанс: что не так с 'обязательной' передачей ракет ATACMS Украине

В среду, 17 апреля, нижняя палата американского парламента обнародовала текст долгожданного законопроекта о помощи Украине. Документ предусматривает, что в кратчайшие сроки после вступления в силу этого закона президент США должен предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS.

Однако, как говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Палаты представителей Конгресса США, получение Киевом "атакамсов" зависит от одного нюанса. Президент Соединенных Штатов имеет право отложить это решение, если оно будет вредить интересам национальной безопасности США.

Эта "небольшая" оговорка практически сводит все насмарку с предоставлением Украине комплексов большой дальности.

Ведь по сути ничего не меняется, поскольку Байден и раньше мог передать Украине дальнобойные версии ATACMS, но воздерживался от этого, опасаясь прямого конфликта с Россией, который, конечно, "будет вредить интересам национальной безопасности США".

Правда, законопроект Джонсона обязывает президента объяснить свои опасения в письменной форме и сообщить Конгрессу. Однако форму такого сообщения документ не оговаривает, а значит, Байден сможет ограничится простой отпиской.

Кроме того, этот "небольшой нюанс" работает на имидж республиканцев. Ведь наложение на президента США обязательства предоставить ATACMS Украине в кратчайшие сроки демонстрирует решительность помочь нашей стране. В то же время, вся вина за отказ от поставок этих таких нужных Киеву ракет будет лежать на демократе Джо Байдене.

У республиканцев будет шанс заявить о неискренних намерениях президента США и его команды помочь Украине и они получат дополнительные голоса избирателей, а "воз" из ATACMS останется на месте.

Как сообщал OBOZ.UA:

Палата представителей США обнародовала отдельный законопроект о помощи Украине, который спикер Палаты представителей Майкл Джонсон собирается выносить на голосование Конгресса. Документ предусматривает предоставление Киеву кредита вместо гранта и множество ограничений.

Джонсон обещал 20 апреля вынести на голосование Конгресса США помощь Украине. Палата представителей будет голосовать отдельно за помощь Украине и Израилю.

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