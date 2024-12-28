Россия отрепетировала нападение на Финляндию и страны Балтии и готова на 'значительные риски' - СМИ

Россия провела учения, имитирующие возможное нападение на Финляндию и страны Балтии. В НАТО считают, что таким образом страна-агрессор продемонстрировала готовность идти на серьезные риски.

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Об этом сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на источники в НАТО. Согласно оборонным отчетам, Россия отрабатывает сценарии масштабного нападения с привлечением десятков тысяч военных.

Особое внимание уделяется координации различных подразделений, в частности ракетных, морских, воздушных и сухопутных сил. В случае реализации таких действий, боевые действия могут распространиться на территории Финляндии, Норвегии и стран Балтии.

Источники в НАТО сообщают, что одним из ключевых направлений российской атаки может стать север Норвегии, где со стороны Мурманска могут быть совершены удары по морю, суше и воздуху. В финскую Лапландию по этим сценариям Россия планирует высадку десанта и запуск ракет с Кольского полуострова.

"На севере 14-й армейский корпус будет атаковать норвежское побережье по направлению Мурманская с моря, суши и воздуха. В финскую Лапландию россияне высадят десант. В Финляндию также вторгнутся российские ракетные войска, развернутые на Кольском полуострове", – заявили источники.

Главной целью может быть создание буферной зоны на севере Лапландии и Норвежском Финмарке, который перенесет боевые действия на территорию стран НАТО.

Напомним, Россия вряд ли совершит прямое нападение на НАТО, как это сделала в 2022 году, решив полномасштабное вторжение в Украину. Тем не менее, РФ уже атакует страны Североатлантического альянса гибридным путем: саботажем, подрывной деятельностью, провокациями и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте призвал союзников не подвергаться страху ядерных угроз диктатору Владимиру Путину. Он подчеркнул, что НАТО является мощным союзом, готовым дать отпор любым угрозам.

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