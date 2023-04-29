'Не вижу смысла поддерживать дипотношения': оскорбленный Медведев выдал новое заявление в сторону Польши

На фоне заявления Матеуша Моравецкого об усилении защиты польско-российской границы в районе Калининградской области Дмитрий Медведев сообщил о необходимости разорвать дипломатические отношения с Польшей. Также он отметил, что такого государства не должно существовать.

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Об этом Дмитрий Медведев написал в своем Twitter-аккаунте. Он также добавил, что "в Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс".

"Не вижу смысла продолжать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно для нас существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а в Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс", – пишет он.

Напомним, что глава правительства Польши Матеуш Моравецкий объявил об усилении защиты польско-российской границы в Калининградской области.

"Власти Польши усиливают безопасность на польско-российской границе в районе Калининградской области. Мы обеспечим физическую и электронную безопасность, а также усилим присутствие пограничников и сотрудников других служб", – заявил он.

Сразу после этого мэрия польской столицы Варшавы намерена вернуть в городскую собственность здание школы при посольстве РФ. Представителям страны-агрессора дали время до 19:00 на выселение. По словам официального представителя министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясина, чиновники и правоохранительные органы проводят законные процедуры в здании школы при посольстве РФ.

Напомним, 20 апреля Киевский городской совет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора России. Также Киевсовет обратился к правительству о возвращении имущества в государственную собственность.

Ранее сообщалось, что в Киеве предложили создать "Музей Московии" в здании посольства страны-террориста РФ. Там можно обустроить выставочные залы и проводить экскурсии.

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