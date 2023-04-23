В здании посольства РФ в Киеве предложили создать "Музей Московии"

В Киеве предложили создать "Музей Московии" в здании посольства страны-террориста РФ. Там можно обустроить выставочные залы и проводить экскурсии.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал историк, кандидат исторических наук Александр Алферов. Здание расположено на Воздухофлотском проспекте, 27.

"Итак, Киев разорвал аренду из посольства РФ и теперь территория перейдет в город. Я не уверен, что там можно будет сделать какой-то бизнес-центр или магазин. Место ценно само собой. Там следует сделать Музей. Но не музей оккупации, не Освободительной борьбы или филиал какого-либо другого музея. По моему мнению, там следует сделать "Музей РФ (Московии)". Создать единственный во всем мире музей в котором будет правдивая история этого государства", – написал Алферов.

По его мнению в этом здании, в частности, можно будет обустроить следующие выставочные залы:

коренные финно-венгерские народы (кто они так покоренные Русью "русские люди", как периферия Руси);

коренная культура, религии, быт (здесь и о принятии христианства в 12-16 веках и прекрасная лубочная культура);

Золотая Орда и участие в ней московского улуса;

становление московского царства, завоевание Новгорода, Смоленска, Пскова… и воровство названия "Россия";

тоталитарная система московии (крепостничество, расстрелы, заключение).

"Крутой интерактивный музей, который объяснит реальную историю оккупантов. Разными языками, с возможностью он-лайн посещением. Музей, как научная платформа для борьбы с мифами. Давайте миру откроем глаза на рф (Московию). В конце концов, вскоре эта страна распадется", – резюмировал историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 20 апреля, Киевский городской совет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора России. Также Киевсовет обратился к правительству о возвращении имущества в государственную собственность.

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