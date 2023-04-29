Мэрия Варшавы выселяет работников школы при посольстве РФ: они должны покинуть здание до вечера. Видео

Мэрия польской столицы Варшавы намерена вернуть в городскую собственность здание школы при посольстве РФ. Представителям страны-агрессора дали время до 19:00 на выселение.

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При этом в России по традиции уже принялись разбрасываться угрозами, мол, действия Варшавы не останутся без "резкой реакции". Об этом пишет польское издание PolsatNews (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам официального представителя министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясина, чиновники и правоохранительные органы проводят законные процедуры в здании школы при посольстве РФ.

Также известно, что городские власти Варшавы дали сотрудникам школы при посольстве России время до 19:00, чтобы покинуть здание. При этом представитель посольства России в Польше Андрей Ордаш заявил, что чиновники мэрии ходят по помещениям и описывают имущество.

В свою очередь в МИД РФ назвали действия чиновников мэрии Варшавы "вторжением" и пригрозили "жесткой реакцией". При этом россияне, армия которой убивает детей и бомбит жилые дома, попытались упрекнуть поляков в нарушении международных конвенций.

"29 апреля польские власти вторглись на территорию школы при Посольстве России в Варшаве с целью её захвата. Враждебные действия польских властей – вопиющее нарушение Венской конвенции 1961 г. Это не останется без нашей жёсткой реакции", – заявили в МИД РФ.

В польском дипломатическом ведомстве объяснили, что столичная мэрия действует в рамках закона. В здании школы сейчас находятся сотрудники полиции и охрана незаконно занятого россиянами объекта. Представитель МИД отметил, что мэрия осуществляет опись здания на основании решения суда, а министерство иностранных дел информируется только о его ходе. Также он добавил, что здание школы при посольстве РФ не имеет дипломатического статуса.

Информационный портал TVP.Info сообщает, что в здании по ул. Келецкой 45, где находится российская гимназия, учились дети дипломатов и военных. В 1945 году здание было национализировано и передано советским властям. Через восемь лет там открылась средняя школа при Посольстве СССР. На протяжении долгих лет страна-агрессор РФ пользовалась помещением.

Напомним, 20 апреля Киевский городской совет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора России. Также Киевсовет обратился к правительству о возвращении имущества в государственную собственность.

Ранее сообщалось, что в Киеве предложили создать "Музей Московии" в здании посольства страны-террориста РФ. Там можно обустроить выставочные залы и проводить экскурсии.

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