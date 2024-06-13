Не видел 2 года: отец 9-летней Валерии, найденной мертвой в Германии, поделился криком души

Украинский военнослужащий Роман, отец исчезнувшей в Германии 9-летней девочки Валерии, надеется, что его дочь все еще жива. Он не видел ребенка в течение двух лет и надеялся увидеть его этим летом.

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Роман все еще находится в Украине, хотя командование ВСУ в связи с информацией об исчезновении его дочери предоставило военному отпуску и разрешение уехать за границу. Это дело времени и через несколько дней Роман будет в немецком Дебельне.

"Я уверен, что она жива. Я два года видел своих детей только по экрану телефона", - рассказал отец девочки.

По словам Романа, бывшая жена обещала привезти Валерию в Украину, когда начнутся каникулы. Вообще Роман удивлен поведением бывшей супруги, которая отправляла ребенка одного в школу и при наличии двух телефонов и смарт-часов не позволяла дочери брать их с собой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии нашли мертвой 9-летнюю Валерию. Тело ребенка нашли в лесу в трех километрах от его дома в Дебельне. Предварительно причиной смерти стало убийство. Полиция уже связалась с Романом, но он не верит в смерть дочери.

"В полиции сказали, что нашли кого-то. Но я чувствую, что это не она, надеюсь, что она жива", – говорит Роман.

По его словам, у его бывшей жены были "очень плохие отношения с Лерой".

"Мне кажется, она мешала маме строить новую жизнь", – считает Роман.

"У нас еще младшая дочь, и она сейчас находится с бывшей женой, и я считаю, что это ненадежно. Я надеюсь, что верну обеих дочерей домой, но пока не знаю, как это сделать правильно", - добавил отец девочки.

Роман развелся с матерью дочери в 2023 году.

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